News Milan – Primo colpo rossonero a un passo: “Maldini offre 14 milioni”

News Milan – Maldini mette sul piatto 14 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Brahim Diaz, 21 anni, è arrivato in prestito secco dal Real Madrid nell’ultima sessione di calciomercato, ma Paolo Maldini si è lasciato aperta la possibilità di negoziare il trasferimento a titolo definitivo, visti gli ottimi rapporti con il club spagnolo. Il trequartista in questo avvio ha stupito tutti, critici e non. Talento puro, piede sopraffino e ottime capacità di inserimento sono per Pioli ottima benzina al motore della sua squadra.

LE SUE PAROLE – Al suo arrivo a Milanello è stato chiaro: “Sono davvero felice di giocare in questo grandissimo club, un club storico. La prima volta a Milanello è stata un’esperienza incredibile. Allenarsi qui è speciale, è un centro con tantissime strutture e servizi, e per me è molto importante. La cosa che mi ha colpito molto è stata l’accoglienza dei tifosi, stupenda. Questo club ha una fama mondiale e un blasone internazionale. Sa qui sono passate tantissime leggende del calcio. Io sono orgoglioso di essere rossonero”. Insomma, chi non vorrebbe che il fantasista rimanesse a lungo in quel di San Siro. La situazione però non è delle più semplici. Il Milan offre una cifra di circa 14 milioni, ma il Real lo aveva blindato con una clausola rescissoria da 750 milioni, ma ora una cifra del genere pare inappropriata anche per i più fanatici del calciatore.

IL COLPO DI ELLIOTT – Il Real nella posizione di Brahim ha Vinicius, Isco, Rodrygo e questo potrebbe sicuramente chiudere le porte al ritorno del 21enne. Anche lui non si sbilancia. Ora la palla torna alla società rossonera che dovrà essere brava a intessere i rapporti giusti con il club di Florentino Perez. Maldini ha già dimostrato di saperci fare sul mercato e qualora dovesse ricevere un “cospicuo” via libera da Elliott, ecco che anche la domanda sul futuro di Brahim Diaz potrebbe trovare presto una risposta. La Non solo la permanenza di Diaz, Maldini e Gazidis sono pronti a regalare un gran colpo a Pioli. Cinque grandi attaccanti sono pronti a dire sì al Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA