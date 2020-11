News Milan – Esplode il caso a Milanello: “Rottura totale, può lasciare il Milan!”

News Milan – È rottura a Milanello: può partire subito!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Ad una settimana dallo scontro con il Napoli, decisivo per la testa della classifica ed in programma domenica 22 novembre al “San Paolo”, il Milan sta cercando di risolvere alcune problematiche interne. Nulla di preoccupante, comunque, per il momento. In casa rossonera c’è entusiasmo e fiducia e, con queste condizioni, anche le trattative per i rinnovi risultano più fattibili.

Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, è uno di quelli in scadenza nel 2021 e uno di quelli su cui si sta dibattendo negli ultimi giorni. A Casa Milan è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto. Pertanto la società ha giù iniziato a muoversi per evitare quella che sarebbe davvero una cattiva mossa di mercato. Ciò che giustamente preoccupa il tifoso rossonero oggi è il rendimento di Hakan che, viste le sue ultime prestazioni, forse sta risentendo di questo momento di incertezza sul suo futuro. I contatti tra Gordon Stipic, nuovo agente del turco, e i plenipotenziari rossoneri si sono interrotti dopo l’offerta del Milan e la risposta di Hakan. Il Milan ha ritoccato l’attuale ingaggio di 2,5 milioni. La cifra è stata portata dai 3 ai 3,5 milioni. La richiesta del numero 10 milanista, invece, sembra vicina ai 6-7 milioni di euro. Insomma, si tratta della cifra che oggi guadagna Ibrahimovic.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il manager Gordon Stipic avrebbe offerto Calhanoglu anche alle due più grandi rivali del Milan. Il turco potrebbe diventare una bella occasione per i nerazzurri, soprattutto se dovessero vendere Eriksen, mentre, per quanto riguarda i bianconeri, secondo fonti turche, Paratici sarebbe in vantaggio. Secondo quanto riporta Tuttosport i nomi scelti per non far rimpiangere Calhanoglu ai tifosi sono due: Brahim Diaz e Dominik Szoboszlai. E se il futuro di Calhanoglu è in bilico, Maldini e Gazidis preparano un mercato di gennaio da urlo. Grandi affari per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA