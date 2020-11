News Milan – Capolavoro Maldini: 50 milioni e Milan da Champions

News Milan – Maldini prepara il perfetto mercato di gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Servirà la perfezione al Milan nel mercato di gennaio. La squadra di Pioli è in rampa di lancio, la società non deve sbagliare gli innesti nel mercato di riparazione. Ai rossoneri manca profondità di rosa, Pioli ha bisogno di più alternative per poter essere competitivi in campionato e in Europa League. L’obiettivo dichiarato della società è quello di tornare in Champions e Maldini è al lavoro per questo. Il direttore tecnico ha da parte un tesoretto di circa 15 milioni provenienti dal budget estivo messo a disposizione da Elliott. Cifra che però non basta per i tre colpi che servono a Stefano Pioli per poter allungare le sue rotazioni. Per questo Maldini e Gazidis sono al lavoro per piazzare ben quattro giocatori in uscita. Il Milan è pronto ad alzare il tesoretto fino a 50 milioni, ecco chi è pronto a lasciare Milanello. >>>VAI ALLA LISTA