Milan-Spezia – Terzi salta la gara di domenica a San Siro

MILANO – Claudio Terzi non ci sarà a San Siro, domenica prossima. Niente Milan-Spezia per il difensore della squadra ligure, che infatti è stato espulso nella gara di ieri, giocata dalla squadra ligure, contro l’Udinese. Nessuna squalifica invece per il Milan, Pioli, se escludiamo gli infortunati, potrà avere a disposizione la rosa ‘completa’, dato che non ci sono state squalifiche tra le fila dei rossoneri.