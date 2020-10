Milan-Spezia, Diaz: “Oggi grande occasione per me”

MILANO – A pochi minuti da Milan-Spezia, Brahim Diaz si è presentato davanti alle telecamere di Sky e ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco le parole dello spagnolo:

“E’ una grande occasione per me, spero di dare il massimo e grazie la mia prestazione aiutare la squadra e conquistare i tra punti“.

Poi è stato il turno di Milan Tv, ecco le parole dello spagnolo:

“Sarà difficile, ma è un’occasione importante. Posso dare di più e in cui dovrò dare il massimo. Il Rio Ave?Sicuramente la partita in Europa è stata dura a livello fisico, ma dobbiamo dare il massimo per vincere Bisogna portare a casa i tre punti“.

Sulle difficoltà con lo Spezia: “Tutte le gare sono difficili, con lo Spezia non sarà da meno, cercheranno di fare almeno un punto. Noi dovremo essere focalizzati sui tre punti“.