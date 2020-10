Milan-Spezia – Colombo, Diaz e Tonali verso una maglia da titolare

MILANO – Stefano Pioli ha in mente diversi cambi, in vista di Milan-Spezia. Prossima gara di campionato per i rossoneri, prevista per domenica prossima, a San Siro, alle ore 18:00. L’allenatore del Diavolo, infatti, ha mente di optare per diversi, rispetto alla gara contro il Rio Ave, nell’ultimo preliminare di Europa League, che ha portato all’accesso alla fase a gironi della competizione.

Colombo, secondo quanto riporta Tuttosport, dovrebbe trovare una nuova maglia da titolare in attacco, giovedì sera è partito dal primo minuto Daniel Maldini in quel ruolo. Anche Sandro Tonali dovrebbe essere impiegato da titolare a centrocampo, al posto di Kessie. L’ultima novità dovrebbe essere Brahim Diaz che agirà molto probabilmente sulla fascia sinistra, visto l’infortunio al gomito patito da Ante Rebic.