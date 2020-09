Milan, Sabatini: «Serve un rinforzo per la fascia destra»

Milan – Sabatini dice la sua sul mercato del Milan

In questi giorni di mercato, il Milan continua a lavorare per portare un centrocampista da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli dopo l’acquisto di Sandro Tonali. Per dire la sua sul mercato del Milan e sulla vicenda di Federico Chiesa, grande obiettivo del mercato rossonero, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato Sandro Sabatini.

Queste le sue parole: «Milan? Aspetto novità sulla fascia destra. Chiesa? Se vuole andar via il prezzo lo fa la società. La Fiorentina lo ha lanciato e gli ha dato fiducia, adesso non può svalutarlo. Il comportamento della Fiorentina nei confronti di Chiesa è stato irreprensibile».