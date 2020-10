Milan Roma, Leao al Top, Flop Tatarusanu

Milan Roma – Top e Flop di giornata

Finisce 3-3 la sfida del Monday night tra Milan e Roma, valido per la quinta giornata di Serie A. Una partita ricca di emozioni e, come sempre, di giocatori al top ed altri incappati in una serata decisamente storta.

TOP: Leao – Due assist, giocate di qualità e una partita decisamente sopra le righe. Illumina per Ibrahimovic dopo 2 minuti, mettendo lo svedese tutto solo davanti a Mirante. Giocatore rinato dopo la doppietta contro lo Spezia.

Flop: Tatarusanu – Chiamato a difendere i pali rossoneri in una sfida difficile all’ultimo momento a causa della positività al Covid di Donnarumma. Risultato? Esordio da dimenticate: errore grossolano sul momentaneo 1-1 di Dzeko, poco reattivo sul 3-3 di Kumbulla. La mancanza di Donnarumma risulta determinante questa sera.