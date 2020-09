Milan, Rolando Bianchi: «Ibra ha avuto un grande impatto»

Milan – Bianchi elogia Ibrahimovic

Nella vittoria per 2-0 del Milan contro il Bologna, ha brillato ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta che non ha lasciato scampo agli avversari. In molti hanno elogiato la grande prestazione dello svedese, che sembra non sentire affatto i suoi 39 anni. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rolando Bianchi ha parlato dell’impatto dello svedese nella sua seconda avventura in rossonero, paragonandolo al possibile impatto di Vidal o Morata rispettivamente in Inter e Juventus. Queste le sue parole:

«Ibra, Morata o Vidal? Ibrahimovic ha avuto la capacità di cambiare completamente la squadra. Senza Ibra il Milan era in difficoltà, con Ibra ha preso coraggio e ha cambiato completamente il modo di giocare. Ha influenzato tutto l’ambiente. Gli altri giocatori difficilmente riusciranno ad incidere come ha fatto lo svedese».