Milan, rinnovo Calhanoglu: la volontà del turco e quella della dirigenza

Notizie Milan: Calhanoglu, tra la voglia di restare e l’offerta dei rossoneri

MILANO – Hakan Calhanoglu e il rinnovo contrattuale con il Milan. La vicenda del dieci rossonero continua a tenere banco, anche perché il giocatore in questo 2020 è stato uno degli uomini più portanti di Stefano Pioli. Dai suoi piedi sono partite, o finalizzate, azioni importantissime e in molti dei successi dell’ultimo anno, l’ex Bayer Leverkusen, è stato determinante. Prestazioni che hanno fatto innamorare i tifosi, ma non solo, anche la dirigenza infatti è assolutamente contenta e soddisfatta dell’apporta del calciatore. Questo però per ora non ha portato alla più classica della fumate bianche, per quanto riguarda il nuovo accordo con il Diavolo. La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti, confermando quella che è la volontà del turco: rimanere al Milan. In rossonero infatti Calhanoglu ha trovato la sua dimensione, come era accaduto anche in Bundesliga.

‘La forbice’ tra domanda e offerta però è rimasta intatta. L’entourage del giocatore ha anche rivisto le sue richieste, dopo aver chiesto 7 milioni l’anno. Il Milan però non ha accontentato Gordon Stipic, agente del centrocampista, che è sceso a 5. I rossoneri restano fermi ai 3,5 messi sul piatto ormai qualche tempo fa. Una situazione che per il momento non si sblocca e intanto altri club sono alla finestra. Ingolositi dalle prestazioni del numero dieci in Serie A e in Europa League. Juventus e soprattutto Manchester United hanno messo il turco nel mirino, complice anche il contratto in scadenza quest’estate. Serve un’ accelerazione, che per il momento però non sembra essere nei piani di Maldini e Massara, Il Diavolo continua a correre il rischio di perdere uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero nel 2021. Tanto che iniziano a circolare anche i primi nomi per un eventuale sostituto. La priorità però è il prolungamento di Calhanoglu , la dirigenza e il giocatore hanno le stesse intenzioni, ma serve un’intesa sulle cifre.