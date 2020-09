Milan, Rebic: «Pioli e Ibra i veri leader di questo club»

Milan – Rebic elogia Pioli ed Ibrahimovic

Nel giorno successivo alla sua firma definitiva con il club rossonero, l’attaccante croato del Milan Ante Rebic ha voluto spendere parole di elogio per i principali artefici della sua grande stagione a Milano: Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell’ex Francoforte ai microfoni di Milan TV:

«Sono molto felice per aver firmato col Milan, sono felice perché ho dimostrato che ho le qualità per giocare qui, sono contento. Anche l’anno scorso quando sono arrivato qui ho detto che non sono un bomber, aiuto la squadra in un altro modo. Ho fatto 12 gol, spero di farne anche di più quest’anno. Io un leader? Noi abbiamo un leader in panchina, è il mister, e l’altro è Zlatan sul campo. Per adesso non ne servono altri».