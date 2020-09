Milan, Paquetà ancora fuori dai convocati: la situazione

Milan – Paquetà fuori per scelta tecnica

Dopo la notizia della positività al Covid di Zlatan Ibrahimovic, che lo costringerà a restare fuori dai convocati fino a data da destinarsi, arriva un’altra novità in vista della gara di questa sera: Lucas Paquetà non è stato convocato. Dall’inizio della stagione, questa è la seconda volta che il brasiliano viene escluso, sempre per scelta tecnica, dai convocati, sintomo di una convivenza destinata a finire con il Milan. La possibile assenza prolungata del centravanti svedese, inoltre, spinge i rossoneri ad intervenire nuovamente sul reparto avanzato, e dunque accelerà le trattative per una cessione del brasiliano, sempre nel mirino del Lione. Possibili nuovi sviluppi, dunque, mei prossimi giorni, gli ultimi di questo mercato anomalo.