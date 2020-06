Milan News, mercato: tante idee, colpo a sorpresa in attacco?

Milan News, ultime di mercato: i rossoneri vagliano vari nomi in attacco

ULTIME NOTIZIE MILAN – Con l’addio molto più che probabile a fine stagione di Zlatan Ibrahimovic e il rendimento altalenante di Leao, in casa Milan l’unica certezza in attacco rimane Rebic. Troppo poco per una squadra che nelle sue fila in passato ha annoverato fior fior di campioni in quel reparto. Per questo la dirigenza rossonera si sta muovendo su più tavoli: l’obiettivo è portare a Milanello un nuovo centravanti che possa far fare il salto di qualità alla squadra. Oltre ad alcuni nomi di altissimo livello ben noti, si fa strada anche la possibilità che arrivi un Mister X, il cui nome non è mai uscito sulle pagine dei quotidiani sportivi. A tal proposito, ecco tutti i nomi finiti nel mirino del Milan per l’attacco della prossima stagione >>>VAI ALLA LISTA