Milan, Nastasic più di Ajer: la situazione

Milan – Nastasic obiettivo primario per la difesa

Dopo settimane di trattative, il Milan sembra aver trovato il profilo giusto su cui puntare per rinforzare la difesa: Matija Nastasic. In forza allo Schalke 04, il difensore serbo condivide lo stesso agente del connazionale Milenkovic, Ramadani. Nell’incontro di oggi con quest’ultimo si è deciso, viste le resistenze della Fiorentina per Milenkovic, di puntare sul giocatore ex Manchester City. Secondo quanto riportato dal Daily Record, con l’acquisto del centrale serbo, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, si chiuderebbe di fatto la pista che porta ad Ajer del Celtic. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in questo senso.