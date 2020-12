Milan, mercato: Rade Krunic piace a un club di Serie A

Milan, Rade Krunic potrebbe continuare a giocare in Serie A

MILANO – Da semplici sogni a obiettivi più concreti. Il Diavolo punta ad obiettivi importanti, come mai accaduto negli ultimi anni. Complici le ottime prestazioni in campionato e in Europa. Di concreto però ci sono anche le notizie che vedono alcuni giocatori del club meneghino in uscita, in piena sosta della Serie A è il mercato a tenere banco. Manca poco all’ apertura della prossima sessione invernale, voci e indiscrezioni di moltiplicano, anche sul Milan. Non è un mistero che la squadra rossonera sia alla ricerca di un difensore da regalare a Stefano Pioli e con cui rinforzare la rosa, in vista del proseguo della stagione. Ma non ci sono soltanto le entrate, la dirigenza con occhio guarda sì ai possibili arrivi, ma con l’altro deve far attenzione al bilancio e all’equilibrio della squadra, che tante gioie e soddisfazioni sta portando.

Maldini e Massara lasceranno andare chi è fuori dal progetto, o chi chiederà la cessione. Ogni riferimento a Mateo Musacchio è voluto. Poi ci sono i giocatori che piacciono alle altre squadre, come Rade Krunic. Il bosniaco quest’estate era finito nei radar di diversi club della Bundesliga e del Torino. Proprio la squadra granata potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Giampaolo vuole rinforzi a centrocampo, sogna Lucas Torreira, un regista. Serve però anche una mezzala e l’ex Empoli, oggi al Milan, potrebbe tornare di moda, secondo quanto riporta Tuttosport. Soprattutto se nell’operazione dovesse essere inserito Armando Izzo, difensore centrale in grado di adattarsi anche a fare il terzino. Un’idea che potrebbe ‘stuzzicare’ il Diavolo, alla ricerca di un profilo simile sul mercato e che permetterebbe al Milan di ‘occupare’ due caselle: la riserva di uno tra Romagnoli e Kjaer, oltre al vice Theo Hernandez. Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare.