Milan, mercato: le richieste dello Schalke 04 e dello Strasburgo

MILANO – Il Milan chiude il 2020 in testa al campionato, con un punto di distanza dall’Inter, seconda. Fondamentale la vittoria con la Lazio, a San Siro, arrivata all’ultimo respiro grazie alla rete di Theo Hernandez. Con la pausa Natalizia in casa rossonera è tempo di mercato. Non è un mistero che la dirigenza sia ormai a lavoro da mesi, sempre su un difensore centrale. Innesto già previsto e programmato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, visti anche i tanti infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato. Da Alessio Romagnoli, che ha dovuto saltare l’inizio di stagione. al doppio stop di Simon Kjaer e Matteo Gabbia. La rosa di nomi che il Diavolo ha messo nel mirino si è ormai ridotta due, un testa a testa tra Simakan e Kabak. Tutto però è legato alle richieste dei loro club di appartenenza.

Kabak: tanta concorrenza sul turco

Ozan Kabak viene accostato ai rossoneri ormai da tempo, dalla scorsa estate. Lo Schalke 04 non vive un momento particolarmente felice, i risultati della squadra in campionato sono tutt’altro che entusiasmanti e a questo va aggiunto la precarietà al livello finanziario della società. Una sua partenza a gennaio è possibile, ma il non c’è solo il Milan. Il turco piace molto anche in Premier League, con Manchester United e Liverpool in prima fila, concorrenza che non fa abbassare le richieste dei tedeschi. Serviranno tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Simakan, il Milan è in pole position

Per quanto riguarda Mohamed Simakan il discorso è leggermente diverse. Il francese infatti avrebbe già accettato la proposta messa sul tavolo da Maldini e Massara, 2 milioni di euro a stagione, secondo quando riporta il Corriere dello Sport. Al sì del calciatore va contrapposto però il muro alzato dallo Strasburgo, che vuole riuscire a ricavare il massimo possibile a gennaio. Servirà un sforzo da parte del Milan anche in questo caso, anche se i rossoneri sono davanti a tutti nella corsa a Simakan.