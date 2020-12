Milan, mercato: i rossoneri non mollano Edouard del Celtic

MILANO – Il Milan lo ha già incontrato quest’anno, nella doppia sfida della fase a giorni dell’Europa League. Vittoria sia all’andata, che al ritorno per i rossoneri, ma evidentemente il club meneghino è rimasto colpito da Odsonne Edouard, attaccante francese classe 1998. Il ragazzo tra l’altro ha ance fatto goal al Diavolo, a San Siro. Rete comunque inutile ai fini del risultato perché gli uomini di Stefano Pioli Hanno ribaltato il doppio svantaggio vincendo poi la partita per 4 a 2. Come è stato per Hauge però la Maldini e Massara sembrano essere molti attenti anche agli avversari che hanno davanti, soprattutto se fanno bene e il Milan vorrebbe ricalcare quello che è successo con il gioiellino norvegese, che dopo aver affrontato Donnarumma e compagni con il Bodo/Glimt si è trasferito a Milanello. Non sarà però semplice arrivare alla punta, anche perché il Celtic, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, valuta il ragazzo ben 30 milioni di euro. Cifra altissima.

Notizie Milan – Maldini e Massara dopo Ajer tornano a parlare con il Celtic per Odsonne Edouard

Il contratto di Odsonne Edouard scadrà nel 2022, data vicina, e questo potrebbe influire sulle richieste degli scozzesi che potrebbero concedere uno sconto. Piuttosto che perderlo a parametro zero. Inoltre i rapporti tra i due club sono ottimi. Nella scorsa sessione di mercato il Milan e il Celtic hanno parlato a lungo anche di Kristoffer Ajer, difensore centrale finito nel mirino dei rossoneri per rinforzare il reparto arretrato. Anche in questo caso non si è andati oltre il semplice interesse, anche questa volta le richieste dei biancoverdi hanno spaventato il Diavolo: 40 milioni di euro. In ogni caso però il Milan non vuole rinunciare a Odsonne Edouard, ma il possibile colpo potrebbe essere rimandato all’estate, piuttosto che gennaio. La dirigenza infatti è consapevole dell’assenza di un vice Ibrahimovic, ma la priorità è in difesa.