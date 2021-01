Milan, mercato: due squadre insistono per Rade Krunic

MILANO – Riparte oggi il campionato, dopo la sosta Natalizia, ma la prossima sessione di mercato invernale è ormai alle porte. Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale, lo abbiamo scritto tante volte. Così come abbiamo riportato delle possibile uscite rossonere, Mateo Musacchio e Leo Duarte sono i due giocatori del Diavolo con la valigia in mano, sembrava esserci anche Rade Krunic insieme a loro. Il bosniaco ha trovato poco spazio, è il quarto centrocampista per Stefano Pioli, che gli preferisce SandroTonali,Franck Kessie e Ismael Bennacer. Nonostante questo però il tecnico ha chiesto di togliere il giocatore dal mercato e la dirigenza ha voluto assecondare le richieste della sua guida tecnica. Il bosniaco infatti quando è stato chiamato in causa ha dato buone risposte, sia da centrocampista che da trequartista dietro all’unica punta. Krunic quindi non partirà? Difficile dirlo perché due squadre sono sempre interessate all’ex Empoli.

Notizie Milan – Genoa e Torino sono sempre sulle tracce di Rade Krunic per gennaio

Il Torino non molla presa, vuole accontentare Marco Giampaolo, che ha chiesto l’arrivo del suo ex giocatore in granata. Così come il Genoa resta interessato, secondo quanto riporta Tuttosport, anche i rossoblù vogliono rinforzare la mediana di Davide Ballardini, con il rossonero. Poteva diventare un discorso più ampio che l’inserimento di Nicolò Rovella, ma sull’Under 21 azzurro la Juventus sembra aver staccato la concorrenza. Il Milan quindi avrebbe deciso di trattenere almeno fino a fine stagione Rade Krunic, ma non è detto che sia così, soprattutto nel caso in cui dalla parti di via Aldo Rossi dovesse arrivare una buona offerta per il centrocampista, quella che permetterebbe al Diavolo di fare cassa. Torino e Genoa non desistono davanti alle intenzioni del club meneghino, si avvicina la sessione invernale di mercato e non sono da escludere possibili sorprese.