Milan, Massara: «Difensore centrale? Valuteremo se sarà necessario intervenire»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Milan Massara ha parlato dei temi caldi in casa rossonera e non solo. Queste le sue parole:

«Oggi ci sono alcune rotazioni per far rifiatare alcuni giocatori, affrontiamo una squadra difficile che è prima nel proprio campionato, non sarà facile. Donnarumma? E’ un discorso attuale, lo stiamo affrontando col suo agente, ne stiamo parlando con parecchio tempo, c’è la volontà di prolungare e farlo senza fretta ma con la consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere. Mercato gennaio? Vedremo come arriveremo al mercato, valuteremo le opportunità che ci saranno. Difensore centrale? Speriamo di recuperare Gabbia e Musacchio, se avremo necessità di intervenire lo faremo. Tonali? Lo vedo bene, ha bisogno di continuità, è entrato in una squadra già rodata ma siamo molto tranquilli e fiduciosi circa il suo inserimento, è un giocatore forte e si prenderà il Milan. Momento positivo? La consapevolezza di poter fare bene nasce anche dai risultati con le squadre più blasonate, quest’anno abbiamo battuto l’Inter e ci siamo andati vicini con la Roma. Vogliamo continuare a far bene ed a stupire».