Milan, Marchetti: «Centrale? Il profilo dipende dalla cessione di Paquetà»

Milan – Marchetti fa il punto sul mercato in entrata

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del mercato in entrata del Milan, approfondendo il discorso sul difensore centrale. Queste le sue parole:

«Il Milan prima vende e poi prende. Se Paqueta verrà ceduto, il Milan farà un investimento per il difensore centrale: un 2000, un ’99 o un ’98. Un profilo è quello di Ajer del Celtic. Se Paqueta, invece, non verrà venduto, il Milan virerà su un difensore in prestito come Nastasic».