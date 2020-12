Milan-Lazio, la moviola: un rigore per parte, decide il Var

Milan-Lazio, la moviola della partita

A San Siro si è conclusa l’ultima gara del 2020, prima della sosta Natalizia, per rossoneri e biancocelesti. Il direttore di gara Marco Di Bello ha avuto il suo ‘bel da fare’, fin dall’inizio della partita. Tanto il tasso di agonismo messo in campo da entrambe le squadre, tanta la voglia di vincere e portare a casa i tre punti. La prima frazione di gioco, sorride agli uomini di Stefano Pioli, che trovano il doppio vantaggio. Prima con Rebic al 10′, che trova finalmente il goal, grave però l’errore di Marusic sugli sviluppi del calcio d’angolo. Sette minuti dopo arriva il calcio di rigore per il Milan, Patric prova un intervento alla disperata su Rebic, a ‘colpo sicuro’. Lo spagnolo travolge nettamente in scivolata il croato. Punito l’intervento davvero scomposto piuttosto che il possibile tocco di mano. Il Var confermata la chiamata del direttore di gara e Calhanoglu trasforma dagli 11 metri. Al 27′ però arriva il penalty per la Lazio, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kalulu rifila un pestone a Correa che si accascia a terra. Ingenuo il francese, furbo l’argentino che nel corso del primo tempo ha poi dovuto abbandonare il rettangolo di gioco per infortunio. Di Bello va a rivedere l’intervento al Var e decide per la massima punizione. Donnarumma para il rigore di Immobile, ma sulla ribattuta si avventa Luis Alberto che accorcia le distanze. tanti gli ammoniti nel primo tempo: Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Escalante e Krunic. Tutte scelte corrette però. Si conclude così il primo tempo di Milan-Lazio.

La seconda frazione di gioco inizia come erano finiti i primi 45: tanta corsa, tanta intensità e tanto agonismo. Passa però la Lazio al 59′, imbucata di Milinkovic-Savic per Immobile, che non fallisce e supera Donnarumma. Il direttore di gara sceglie di far giocare le due squadre, fischia di meno rispetto al primo tempo. Al 64′ però inevitabile il giallo per Luis Alberto, punita la scivolata su Calabria. Al 92′ arriva il terzo goal rossonero con Theo Hernandez, che regala la vittoria ai suoi. Il terzino si fa anche ammonire al 78′, decisione giusta. Ammoniti anche Akpa Akpro e Muriqi. Direzione di gara senza sbavature o errori, Di Bello promosso a pieni voti.