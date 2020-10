Milan, il comunicato del club su Duarte: giocatore guarito

Torna a sorridere Stefano Pioli che, nella giornata di oggi, ha ritrovato anche l’ultimo tassello mancante in una difesa già in deficit di uomini: attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il club ha confermato la guarigione di Leo Duarte, difensore centrale brasiliano, dal Covid. Recupero importante per il tecnico rossonero che, in vista del triplice impegno settimanale, potrà tornare a studiare un turnover ragionato, in modo tale da permettere ai titolari di riposare.