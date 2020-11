Milan-Hellas Verona – Top Kessie, ultimo ad arrendersi. Flop Calabria

MILANO – Si chiude Milan-Hellas Verona e il match viene archiviato con un pareggio in extremis dei rossoneri arrivato a un passo dal 90′. Serviva una prova diversa da parte degli uomini di Pioli dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille, ma il Diavolo ha lottato fino all’ultimo. Sbagliando però un rigore con Ibrahimovic, senza dimenticare la rete annullata a Calabria quasi allo scadere. Ci pensa lo svedese però a togliere le castagne dal fuoco, ma senza la rete decisiva per il pareggio sarebbe stato lui oggi il peggiore in campo.

TOP – Franck Kessie. L’ultimo ad arrendersi, sempre pronto alla lotta non toglie mai la gamba. Trova anche oggi la strada del goal, come a Udine. La rete però corona la prova dell’ivoriano, Pioli non rinuncia mai a lui e fa bene, quando gioca così è un valore in più per il Milan.

FLOP – Calabria. Un autogoal che pesa come un macigno ma non solo. Il terzino inganna Donnarumma, sul tiro di Zaccagni, che non può nulla perché la direzione del pallone cambia. Il rossonero segna anche il momentaneo 2-2, che però viene annullato dall’arbitro dopo aver consultato il Var. Verso la fine del match ha anche la palla del possibile terzo goal del Diavolo, scelta sbagliata: un rovesciata che non impensierisce per niente Silvestri.