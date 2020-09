Milan Femminile – Ecco le immagini del match contro il Pink Bari

MILANO – Continua la corsa delle ragazze rossonere nella Serie A femminile! Il Milan ieri ha sconfitto per 3-1 il Pink Bari e ha conquistato il primo posto solitario in classifica, in attesa delle partite di Juventus e Fiorentina.

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha mostrato le immagini del match contro il club pugliese, per celebrare la vittoria delle ragazze di mister Ganz. Ecco gli highlights della partita del Milan Femminile: forza ragazze!