Milan, ecco i sorteggi: Celtic, Sparta Praha e Lille le avversarie

Milan – Gruppo H con Celtic, Sparta Praha e Lille

Il tanto atteso sorteggio di Europa League è stato portato a termine, con un girone pieno di insidie per il Milan. I rossoneri, sorteggiati in terza fascia, faranno parte del Gruppo H, in cui sono presenti Celtic, Sparta Praha e Lille. Intrecci di mercato, dunque, e destini incrociati per i rossoneri, che troveranno come avversario l’obiettivo, sfumato, per la difesa Ajer, nonché Soumaré, vicino ai rossoneri ma sfumato poi per la volontà del centrocampista di proseguire in Premier League la propria carriera.