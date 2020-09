Milan, due club inglesi su Todibo del Barça: la situazione

Milan – L’obiettivo Todibo piace in Premier League

Mentre il Milan continua ad attendere di sbloccare il mercato in uscita, anche in difesa rischia di sfumare un importante obiettivo: Jean-Claire Todibo. Cercato con forza dal Milan già nella passata stagione, in questa sessione i rossoneri hanno nuovamente sondato il terreno con il Barcellona per il francese, in uscita dal club catalano. Nelle ultime ore, però, il difensore sarebbe finito nel mirino di due club di Premier League: Leicester City ed Everton, oltre ai già persistenti interessamenti di Milan, Benfica e Wolverhampton. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i blaugrana vorrebbero ricavare una cifra vicina ai 25 milioni di euro dal 20enne francese, facendo leva sulla larga disponibilità economica dei club inglesi. Il Milan, dal canto suo, continua a guardare interessata, in attesa che il mercato in uscita si sblocchi.