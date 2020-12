Milan, Diogo Dalot e l’occasione da non buttare via

Notizie Milan – Senza Theo Hernandez tocca a Diogo Dalot, il portoghese non può sprecare la nuova occasione

MILANO – Domenica 3 gennaio riparte il campionato, dopo la sosta Natalizia. Il Milan scenderà in campo alle 18:00, avversario di giornata il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi, in trasferta allo stadio comunale Ciro Vigorito. I rossoneri si avvicinano al match da primi della classe, a più uno sull’Inter seconda, spinti dalla vittoria arrivata con la Lazio, in casa, all’ultimo minuto con Theo Hernandez. Il terzino però dopo l’ottima partita disputata a San Siro contro Simone Inzaghi e i suoi, non ci sarà alla ripresa delle ostilità. Diffidato, contro i biancocelesti è stato ammonito e di conseguenza salterà la prossima gara di campionato. Chi al suo posto? Stefano Pioli sembra orientato a schierare Diogo Dalot dal primo minuto.

Una nuova occasione per il portoghese che fin qui ha deluso. Arrivato in prestito secco nella scorsa finestra di mercato, dal Manchester United, non ha finora inciso. Nel suo ruolo naturale Davide Calabria sta offrendo prove concrete e di affidabilità. Tanto che per il prodotto del vivaio del Diavolo si parla addirittura di rinnovo contrattuale, dopo un’estate ‘con la valigia in mano’. Diogo Dalot quindi a sinistra e avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Theo Hernandez. Pioli però recupererà Kessie, l’ivoriano torna dalla squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Samu Castillejo, uscito con la Lazio per infortunio, e Simon Kjaer. Il danese potrebbe essere trai convocati per il match con i giallorossi, Ibrahimovic e Bennacer invece dovrebbero rivedersi per metà gennaio, nella gara con il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Tutti e due infatti sono alle prese con noie muscolari e il Milan non vuole forzare i tempi del loro recupero.

La partita con il Benevento si avvicina, Stefano Pioli è già alle prese con i primi dubbi di formazione.