Milan, dalla Spagna: Musacchio nel mirino del Barcellona

Milan – Il Barcellona punta Musacchio

La bella vittoria di ieri sera, arrivata con il risultato di 2-0 contro il Bologna, non ha interrotto le valutazioni del Milan circa il mercato, sia in entrata che in uscita. Nonostante le parole di Maldini, il quale ha precisato la necessità di aggiungere un centrale difensivo alla rosa, nelle ultime ore sono rimbalzate dalla Spagna alcune voci, circa un interesse del Barcellona per Mateo Musacchio. Legato ai rossoneri da un contratto fino al 2021, i rapporti con la società sono tesi circa un possibile rinnovo, ed è per questo che, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club catalano starebbe seriamente pensando di intavolare una trattativa per l’argentino. Nelle valutazioni del club blaugrana, influisce molto la buona conoscenza del campionato spagnolo da parte dell’argentino, visto il suo passato al Villareal. Possibile, dunque, che l’operazione possa concludersi nel giro di pochi giorni, con il Milan conscio di non poter chiedere troppo per il proprio giocatore. L’alternativa all’argentino sembra essere Daniele Rugani della Juventus.