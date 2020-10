Dopo aver smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per la prima parte della stagione dei rossoneri, il capitano del Milan Alessio Romagnoli è pronto per tornare titolare nella sfida attesissima contro l’Inter. Oltre ad essere un derby, il giovane difensore rossonero taglierà anche un traguardo che renderà ancor più importante la gara: sarà infatti la sua presenza numero 200 in Serie A.