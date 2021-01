Milan, Calhanoglu tra l’infortunio e le ultime notizie sul rinnovo contrattuale

MILANO – Hakan Calhanoglu non è uscito al meglio dopo l’incontro con la Juventus. Il turco infatti ha rimediato una botta nel match con i bianconeri e rischia seriamente di saltare la prossima gara di campionato con il Torino dell’ex tecnico del Diavolo, Marco Giampaolo. Non una buona notizia, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato il Milan nell’ultimo periodo e le nuove positività al Covid di Ante Rebic e Rade Krunic. Inoltre il numero dieci è imprescindibile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, che ora dovrà fare a meno del suo trequartista. Intanto Brahim Diaz ‘si scalda’ in vista della gara contro i granata di domani sera.

Notizie Milan – Le ultime sul rinnovo contrattuale del numero dieci rossonero

Intanto il futuro dell’ex Bayer Leverkusen è sempre al centro di voci e indiscrezioni. Il suo contratto con la società meneghina è prossimo alla scadenza, serve un nuovo accordo perché il rischio di perderlo a parametro zero quest’estate è concreto. Viste anche le tante squadre che sono già alla finestra, allettate dalla possibilità di mettere le mani su Calhanoglu a parametro zero. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda riportavano sensazioni negative sul possibile rinnovo, troppa la distanza tra domanda e offerta. Una situazione non nuova, anche se nell’ultimo periodo regnava più ottimismo.

Calhanoglu, previsto un nuovo incontro tra la dirigenza del Milan l’ agente del giocatore la prossima settimana

La Gazzetta dello Sport ha riportato nuove indiscrezioni. Secondo la ‘Rosea’, infatti, la prossima settimana è in programma un nuovo incontro tra la dirigenza del Milan e il procuratore del turco, Gordon Stipic. L’intento di Maldini e Massara è ovviamente quello di abbassare ancora le richieste e limare la differenza ulteriormente. Il Diavolo non vuole perdere il suo numero dieci, anche perché la stagione del calciatore è di primissimo livello e proprio su questo agente e calciatore ‘battono cassa’. Vogliono un rinnovo da top player.