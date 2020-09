Milan-Brescia – TV e Streaming: dove vedere l’amichevole dei rossoneri

MILANO – Oggi pomeriggio alle ora 17:00 andrà in scena a Milanello Milan-Brescia, ultima amichevole pre-stagionale dei rossoneri. La squadra di Pioli poi si concentrerà sul primo impegno ufficiale della nuova stagione, il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Contro gli uomini di Del Neri potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Diavolo Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan. Una bella coincidenza dato che il ragazzo è stato acquistato proprio dal Brescia. L’amichevole sarà a porte chiuse ma verrà trasmessa in televisione e in streaming, con diretta esclusiva su AC Milan Official App, Milan TV e DAZN.