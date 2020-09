Milan-Brescia – Le probabili formazioni dell’amichevole

MILANO – Tornano in campo gli uomini di Stefano Pioli, oggi pomeriggio andrà in scena, sui campi di Milanello, Milan-Brescia. L’ultima amichevole pre-stagione per il Diavolo, che poi si concentrerà sul preliminare di Europa League, con lo Shamrock Rovers. prima però c’è da affrontare le Rondinelle. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1) PROBABILE FORMAZIONE: G. Donnarumma; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Maldini; Colombo. All. Pioli.

BRESCIA (4-3-1-2) PROBABILE FORMAZIONE: Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli, Ndoj, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Ayè. All. Delneri