Milan-Bologna – Tonali: “Un sogno che si è realizzato, ma piedi per terra”

Al termine di Milan-Bologna, esordio in campionato per rossoneri e rossoblù, vinto dal Diavolo, grazie alla doppietta di Ibrahimovic. Si è presentato ai microfoni di Sky Sport, Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto il centrocampista di Stefano Pioli:

Sul sogno che si è realizzato: “Ora è realtà, ma fra pochi giorni c’è un’altra partita e siamo concentrati per fare bene. E’ bello vivere il sogno ma bisogna tenere i piedi per terra e rimanere attenti sulle tante partite che dobbiamo affrontare.”

Sull’impatto con il Milan: “Si è alzato il livello, ma non ho trovato difficoltà. I miei compagni sono fantastici, aiutano tutti e sono disposti a sacrificarsi per il compagno. Siamo un gruppo giovane, ma che vuole vincere, questo oggi lo abbiamo dimostrato, è molto bello giocare con questo gruppo“.

Su Ibrahimovic: “E’ forte, questo non lo devo dire io, lo ha dimostrato anche oggi, anche a 39 anni. E’ un idolo, la sa vincere le partite e segnare dobbiamo tutti prenderlo come esempio e come compagno che può farci vincere la partita.”

Sul numero di maglia: “E’ un numero bello, ma importante nella storia del club. Indossarlo è un onore, devo cercare di dare il massimo e fare quello che hanno fatto gli 8 del Milan”