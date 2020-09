Milan-Bologna – Pioli: “Ibra? Se la squadra sta bene si esaltano i singoli”

Al termine di Milan-Bologna è intervenuto Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha parlato della vittoria interna, nell’esordio in campionato. Ecco le sue parole:

Su cosa stupisce del Milan: “A me non stupisce il fatto di stare bene, se stai bene di testa poi le gambe vanno. Teniamo il campo con personalità, la partita non era facile perché l’avversario aveva intensità. Fino al 2-0 abbiamo giocato davvero una buona partita, dobbiamo migliorare questo sì“.

Sul suo lavoro con Ibra: “Quando funziona la squadra si esaltano i singoli, le nostre individualità sono di alto livello e non solo Ibrahimovic. Funziona il meccanismo, la squadra ha fiducia, sappiamo soffrire e sacrificarci. Ci sono anche le alternative tecniche nella rosa per poter fare bene“.

Sull’asticella che si alza: “Dobbiamo essere ambiziosi, lavorare e crescere. Dobbiamo migliorare la posizione dell’anno scorso, perché il sesto posto non è da Milan, Proveremo anche a tornare inEuropa, giovedì abbiamo un nuovo avversario che sta in forma“.

Se questa è la squadra più tecnica ami allenata: “Sicuramente è molto tecnica, ma anche la Lazio del mio primo anno aveva tanta qualità, arrivammo terzi in classifica alla fine di quel campionato. Questa però è una squadra giovane, abbiamo tanti margini di miglioramento, sui momenti della partita per esempio, però la crescita individuale è importante, questo deve farci continuare a lavorare con serietà e serenità“.

Sul mercato: “A me adesso preme dire che abbiamo tre difensori fuori per infortunio, siamo un po’ corti dietro. Non conta l’età, il Milan deve prendere calciatori di qualità, questo è quello che interessa a me. Poi ci dobbiamo concentrare sul campo, ci sarà tempo per la società di cercare d’intervenire, aspettiamo l’opportunità di mercato“.