Milan-Bologna – Mihajlovic: “Gli episodi sono andati a favore del Milan”

Al termine di Milan-Bologna, l’allenatore dei rossoblù, ed ex rossonero, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il tecnico serbo:

Se si aspettava un esordio così: “La Partita è stata abbastanza equilibrata, abbiamo creduto poco in noi stessi rispetto al Milan. I ragazzi hanno fatto bene, sono stati in partita a fino alla fine. Abbiamo avuto più occasioni di loro, più tiri in porta, ma loro hanno Ibra e noi no. La squadra ha fatto quello che doveva fare“.

Sulla partita: “Noi siamo il Bologna e loro il Milan, ogni tanto in una partita ti puoi abbassare, anche per la forza dell’avversario, loro stavamo meglio di noi, ma negli ultimi 15 minuti siamo cresciuti Tutto quello che hanno creato loro è partito dal piede di Ibra, questo ha fatto la differenza questa sera. Gli episodi sono andati a favore del Milan “.

Su Donnarumma: “Maledetto quello che ha fatto esordire Donnarumma, contro di noi fa i miracoli“.

Sul mercato: “Noi non siamo in grado di prendere un giocatore che può cambiare il volto della squadra, puntiamo sui giovani, se arrivasse Suprjaha sarei contento, certo dovrà crescere ed ambientarsi, adesso cerchiamo solo quello. Sappiamo che ci saranno alti e bassi con i giovani ma avremo prospettiva per il futuro. Queste partite si possono perdere, ma i miei non hanno mai mollato, questo è l’importante per me“.

Su Orsolini: “Con lui ci ho parlato quattro o cinque volte, se non reagisce allora devo usare altre maniere, cerco una reazione. Questa sera aveva un brutto avversario, oggi contro con Theo Hernandez è stata più equilibrata rispetto a due mesi fa. Magari è stato poco presente in avanti, ma ha fatto quello che gli ho chiesto.Da lui mi aspetto sempre qualcosa di più“.