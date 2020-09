Milan-Bologna – Ibrahimovic: “Sono come Benjamin Button”

Al termine di Milan-Bologna, partita vinta 2-0 dai rossoneri, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky.

“Sto bene, sto lavorando, questa è la seconda partita ufficiale e abbiamo vinto. Se avessi vent’anni potevo farne altri 2 di goal, meno male che ne ho 38. Io non sono vecchio, sono come Benjamin Button, scherzi a parte la squadra sta bene, sta lavorando, non siamo al 100% facciamo, ancora errori. Però era importante vincere prima e iniziare bene“.

Ibra ha poi continuato rispondendo al giornalista: “L’Obiettivo? E’ Fare meglio dell’anno scorso, stanno facendo tutti bene anche i più giovani, si allenano bene, ascoltano, hanno disciplina. Adesso sanno cosa serve per vincere. Bisogna soffrire, lavorare e stare concentrati ogni giorno“.

“Dove possiamo arrivare? Quest’anno dobbiamo pensare una partita alla volta e fare bene, giocare ogni partita come una finale. Gli obiettivi sono in alto, dove? Ancora non lo sappiamo“.

L’attaccante svedese ha poi risposto alla domanda sulle sue responsabilità: “Mi piace avere responsabilità. La pressione più, però, arriva da me stesso. Non voglio fare paragoni con l’età degli altri, dobbiamo essere giudicati allo stesso livello, mi piace essere al libello di uno che ha vent’anni“.