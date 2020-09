Milan Bologna, Bigon: «Cerchiamo un attaccante. Giovani pronti alla consacrazione»

Milan Bologna – Bigon: «Avanti col mix tra giovani ed esperti»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida tra Milan e Bologna, il dirigente rossoblu Bigon ha parlato del mercato e del progetto del club felsineo. Queste le sue parole:

«Giovani? Penso e spero che sia l’anno della consacrazione di più di qualche giovane. In rosa ci sono tanti ragazzi, avranno il tempo per crescere. Il calcio italiano è complicato, ci vuole tempo. Si parla spesso dei progetti giovani, dei campionati in cui è più facile imporsi. Noi vogliamo perseguire questa squadra, con l’ausilio di giocatori esperti. Ci auguriamo che questo percorso possa avere continuità.

Barrow? Nella sua carriera ha quasi sempre fatto l’attaccante. Adesso ha trovato questa posizione in cui ha reso molto bene nell’ultima stagione, ma ha le qualità per fare altri ruoli. Per l’attaccante stiamo seguendo una pista che non è semplice: se ci riusciremo, bene, altrimenti avremo le nostre frecce da sparare durante la stagione.

Supryaga? Non è semplice, perché questo mercato è piuttosto complicato. Ci sono buoni punti percentuali di fatturato persi, oggi è difficile andare a investire o a vendere ai giusti prezzi. Se troveremo l’intesa bene, altrimenti ci proveremo un’alta volta.

Frabotta? Mi ha fatto molto piacere, all’interno dell’operazione Orsolini andò alla Juve. È un prodotto del nostro settore giovanile che sta facendo bene, andremo avanti su questa strada. Quando vedi un ragazzo cresciuto bene nella tua squadra che fa bene anche altrove fa sicuramente piacere».