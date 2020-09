Milan-Bodo/Glimt – Tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Colombo

MILANO – Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic in Milan-Bodo/Glimt, l’attaccante svedese è stato fermato dal Coronavirus. Una tegola per Stefano Pioli che non avrà il suo bomber per il preliminare di Europa League, di questa sera. Al posto del numero undici rossonero, dovrebbe giocare il giovane Lorenzo Colombo, pronto per il suo esordio in gare ufficiali con il Milan. Non ci sarà nemmeno Rebic, sempre squalifica, come contro lo Shamrock Rovers. Al suo posto l’allenatore rossonero dovrebbe scegliere a sinistra Alexis Saelemaekers.