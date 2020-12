Milan, Bennacer non convocato per la Sampdoria. Ecco il motivo

MILANO – Non ci sarà questa sera Ismael Bennacer nella trasferta di Genova. Il centrocampista del Milan infatti non è stato convocato per la partita contro la Sampdoria. Non è ovviamente una scelta tecnica, l’algerino è uno dei titolari di Stefano Pioli, ma il tecnico rossonero dovrà rinunciare al calciatore a causa di un problema fisico. Nell’ultimo allenamento in fatti l’ex Empoli ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Lo staff del Milan quindi ha deciso di non rischiarlo, preferendo lasciarlo a risposo per la partita contro i blucerchiati.