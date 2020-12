Milan, Arrigo Sacchi: “La squadra di Pioli oggi è un esempio”

Arrigo Sacchi sulla colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato proprio del Milan e del momento che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli, in questo periodo della stagione. Ecco che cosa ha detto l’ex tecnico:

“Il Milan oggi è un esempio. E’ primo in classifica con merito, gioca bene e diverte. Una squadra giovane che ha alle spalle un club che ha grande storia e inoltre dimostra elevata competenza. I rossoneri sono un collettivo con grandi motivazioni, entusiasmo e generosità. Queste sono componenti imprescindibili per crescere e migliorarsi. Eroi sono coloro che fanno tutto quello che possono fare (Roland). Questa etica è la cosa più importante secondo me. Senza di questa puoi avere in squadra i calciatori più forti o gli allenatori migliori, ma vincerai davvero molto poco. Stefano Pioli ha dato un’ottima organizzazione, questo permette ai giocatori di dare risposte automatiche, ma questo succede perché allena un gruppo davvero determinato e tanto volenteroso.

I calciatori del Milan stanno crescendo molto a livello individuale, ma grazie al lavoro del collettivo. Sono una squadra con tanti giovani, che non hanno l’esperienza e le qualità delle rivali, come Inter, Juventus e Roma. Però hanno una grandissima voglia di stupire“.

Queste le parole dell’ex allenatore del Milan, sulla prima parte di stagione dei rossoneri, che hanno chiuso al primo posto in campionato, con un punto di vantaggio sulla seconda, dopo la vittoria interna con la Lazio, arrivata all’ultimo momento. Adesso i rossoneri sono attesi, alla ripresa del campionato, ad importanti conferme, partendo dalla gara del prossimo 3 gennaio con il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi. Gara che si giocherà alla stadio comunale Ciro Vigorito, alle 18:00. Il Milan finora ha stupito tutti, sia in campionato che in Europa.