Milan, allarme rientrato per Kjaer: sarà presente in Europa League

Milan – Verso l’EL: Kjaer ci sarà regolarmente

A due giorni dalla sfida contro i norvegesi del Bodo Glimt, il Milan si è già ritrovata a Milanello nella giornata di oggi, per preparare le sfida al meglio. Nonostante le preoccupazioni di ieri per Simon Kjaer, uscito per qualche problema fisico nella sfida vinta contro il Bologna, il difensore danese sarà regolarmente in campo. Nulla di grave, dunque, per il difensore ex Roma ed Atalanta tra le altre, che sarà chiamato a scendere nuovamente in campo dal primo minuto, data la forte emergenza nel pacchetto arretrato.