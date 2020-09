Milan, dalla Francia: asta in Premier per Fofana

Milan – Nuova pretendente per l’obiettivo Fofana

Continua ad avere sempre più estimatori Wesley Fofana, giovane difensore centrale del Saint-Etienne, che dopo l’interesse delle scorse settimane del Milan, è finito in una vera e propria asta tra club di Premier League. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, dopo il Leicester, anche il West Ham si sarebbe inserito con forza nella trattativa per il giovane difensore. Ad oggi, il club francese continua a chiedere 40 milioni per il suo gioiellino, mentre i club inglesi si sono spinti ad offrire rispettivamente 29 e 32 milioni. Nei prossimi giorni, dunque, ci potrebbe essere lo sprint finale per portare Fofana in Inghilterra.