Notizie Milan – Giovani e fortissimi, Maldini segue una lunga lista di gioielli

Progetto giovani per il Milan

La politica della proprietà del Milan è sempre stata chiara. Puntare su giovani profili dal grande talento, per farli crescere all'ombra di campioni del calibro di Ibrahimovic e Giroud.

Un mix di esperienza e gioventù che sta dando ottimi risultati in campionato, dove il Diavolo guarda (quasi) tutti dall'alto in basso. Elliott intende continuare su questa strada e per le prossime finestre di mercato invita Maldini e Massara a guardare con un occhio di riguardo la carta di identità dei calciatori da comprare.