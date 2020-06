La verità di Caldara: al Milan stavo male…

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Insieme a Leonardo Bonucci, Mattia Caldara, classe 1994, è sicuramente uno dei più grandi rimpianti del Milan di oggi. Un difensore esploso a Bergamo, preso dalla Juventus, arrivato poi al Milan in un mercato di scambi e ritorni.

Ma al Milan Caldara non si è praticamente mai visto: due stagioni, due sole partite la passata stagione (una in Europa League ed una in Coppa Italia), non questa. Quattro con la Primavera. Sempre infortunato, sempre in panchina. Per questo lo scorso mese di gennaio è stato ceduto all’Atalanta in prestito fino al 30 giugno 2021 con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un affare che il Milan spera di fare.

Diciotto mesi da dimenticare? A sentirlo parlare al Corriere di Bergamo sembrerebbe proprio di no: “Il periodo al Milan? Gli infortuni non hanno aiutato. I continui fastidi non mi permettevano di allenarmi bene. Fortunatamente a livello fisico ho recuperato e ora lotterò per tornare ai miei livelli”.

Il futuro di Caldara? “Al momento non penso al futuro. Sono concentrato sul presente e voglio dimostrare di essere il giocatore che hanno visto a Bergamo prima che andassi via”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live