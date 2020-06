Juventus-Milan – Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

MILANO – La semifinale di ritorno della Coppa Italia si avvicina, poco più di ventiquattrore e poi si tornerà, finalmente, a giocare a pallone. I rossoneri arriveranno al match di Torino senza tre “pilastri”: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Tutti e tre squalificati e in aggiunta lo svedese è fermo anche per un infortunio. I bianconeri invece, faranno a meno di Higuain e in attacco Dybala e Bernardeschi, con l’argentino avvantaggiato. In difesa, Pioli molto probabilmente adatterà sulla sinistra Calabria. Sarri dovrebbe preferire Cuadrado a Danilo.

Ecco le probabili formazioni della gara.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Khedira, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Costa. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessie; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. Allenatore: Pioli

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live