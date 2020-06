Juve-Milan – Orsato: direzione di gara senza sbavature

MILANO – Juve-Milan è stata consegnata agli archivi. La direzione dell’arbitro Orsato è stata semplicemente incontestabile, sotto ogni punto di vista. Il rigore per i bianconeri e il conseguente cartellino rosso all’indirizzo di Ante Rebic, sono giusti e le scelte del direttore di gara non fanno altro che avvalorare le ingenuità dei calciatori di Pioli. In questo caso Conti, che regala il penalty, e l’ex Eintracht Francoforte, che entra in maniera scomposta e pericolosa. C’è poco da aggiungere perché anche i replay hanno fugato, i pochi dubbi a dire il vero, ogni qualsivoglia tipo di protesta. Giusti anche i gialli per Pjanic, nel primo tempo, e Khedira nel secondo. Rossoneri nervosi e fallosi che nella prima frazione di gioco è arrivato spesso in ritardo sui contrasti. Forse verso al 41′ poteva essere rivisto un intervento in area ai danni di Kjaer, nulla di eclatante. Nel secondo tempo invece è stata la Juventus ad alzare l’intensità di gioco, portando il direttore di gara a fischiare diversi interventi. Daniele Orsato arbitra con la solita personalità mantenendo un metro di giudizio omogeneo per tutti i 90′ di gioco.

