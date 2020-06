Juve-Milan – Follia Rebic, Paquetà si sveglia nel secondo tempo

MILANO – Fabio Capello su Juve-Milan aveva sottolineato l’importanza di avere un leader in campo, per riuscire a passare il turno di Coppa Italia. E pensando alla semifinale di ritorno tra i bianconeri e i rossoneri, non si può far riferimento a quelle parole, soprattutto nel caso del diavolo. Il primo tempo della squadra di Pioli si può “leggere” in due modi, il primo a favore degli uomini di Sarri, che ha portato a un calcio di rigore, sbagliato da Ronaldo, con lo zampino di Donnarumma. E poi al cartellino rosso nei confronti di Ante Rebic. proprio il croato è il protagonista in negativo del match. E’ anche vero che non gli viene consegnato un pallone giocabile nei soli 16′ in cui è rimasto in campo. La foga però lo tradisce, entra in ritardo su Danilo atterrando il brasiliano, inevitabile la sanzione più pesante.

Nella seconda parte della prima frazione di gioco, la Juventus è meno brillante atleticamente e il divario tra le due squadre sembra meno netto. I bianconeri hanno dato il meglio undici contro undici, poi nel secondo tempo la musica cambia, con un paio di occasioni “pronti via ” per i rossoneri. Paquetà è un diesel, il centrocampista arriva alla partita dello Stadium con i favori delle prestazioni fornite a Milanello. Pioli gli da fiducia, ma la prima mezz’ora di gioco è totalmente da dimenticare. Poi però l’ex Flamengo cresce anche e soprattutto in personalità, regala buoni spunti ai suoi compagni e guadagna punizioni che potevano essere sfruttate meglio.

Tra gli uomini del Milan il brasiliano è sembrato quello più in palla, o quanto meno quello che ha mostrato più carattere, provando a saltare il marcatore e facendosi vedere sia in fase offensiva, che in quella difensiva, proponendosi sempre per lo scarico ad alleggerire la pressione portato dalla squadra di Sarri.

Una promozione, quella di Paquetà, che dovrebbe spronare il calciatore per il continuo della stagione, vista l’assenza di Ibrahimovic, che modificherà il modulo di gioco del Milan fino al ritorno dello svedese.

