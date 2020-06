Juve-Milan – Chiellini assente giustificato per la semifinale di ritorno

MILANO – Questa sera non ci sarà Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus non prenderà parte alla semifinale di ritorno della Coppa Italia. Nulla di preoccupante la decisione è presa di comune accordo tra il calciatore, l’allenatore e la società bianconera. Il difensore è reduce da un brutto infortunio al ginocchio, che gli ha fatto saltare praticamente tutta la stagione. Il suo rientro contro i rossoneri era preventivato, tanto da risultare anche nelle possibili formazioni del match. Nulla da fare, è stato deciso di procedere con cautela e soprattutto per gradi. Il calendario degli impegni, da qui al termine di questa stagione, è fitto e serviranno tutti nelle rotazioni. Bisogna scongiurare una ricaduta, data dalla troppa voglia di tornare a giocare, bruciando i tempi. Quindi Chiellini non è stato nemmeno convocato, al suo posto, accanto a Bonucci, giocherà de Light.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live