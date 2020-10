Inter, crescono i positivi al Covid: dopo Skriniar e Bastoni altri due casi

Si fa sempre più lunga la lista di assenze in vista del derby tra Inter e Milan, che andrà in scena subito dopo la sosta per le nazionali. Dopo i casi di positività riscontrati nei nerazzurri con Skriniar e Bastoni, e quelle confermate di Ibrahimovic e Duarte, si aggiungono anche altri casi nella squadra di Antonio Conte: Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan. Si preannuncia, quindi, un derby sempre più all’insegna delle assenze importanti, con entrambe le squadre che dovranno trovare accorgimenti tattici in conseguenza ad esse.