Il Milan sfida il Napoli nella corsa per Anel Ahmedhodzic

In questo serrato duello per l'acquisto del giovane giocatore del Malmo si è aggiunta anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini

Redazione Il Milanista

Il mercato si sta infuocando e il Milan deve agire velocemente per non lasciarsi sfuggire appetibili ed economici colpi di mercato. I dirigenti rossoneri, prima di lanciarsi nel grande mare del calciomercato, dovrebbero stilare una nuova lista dei desideri e magari puntare il mirino anche sulle partite del primo turno preliminare di Champions League, dove si metteranno in mostra squadre e profili meno noti al grande calcio.

Infatti, queste partite dovrebbero attirare l’attenzione dei grandi club, non soltanto per scoprire chi saranno le possibili partecipanti alla principale competizione europea, ma anche per scovare qualche nuovo calciatore, buono in ottica mercato.

Il Milan si lancia in un mercato di occasioni

Uno scontro che ha già attirato l'attenzione di Napoli e Atalanta, in vista del calciomercato, è la sfida tra il Malmo e lo Skonto Riga, che vedrà in campo un calciatore sul nerazzurri e azzurri hanno messo gli occhi addosso: Anel Ahmedhodzic, un difensore centrale di appena 22 anni con un passato in Inghilterra nel Nottingham Forrest.

Secondo quanto riferisce il giornale iberico Goal.com, il calciatore ultimamente sarebbe entrato anche nel mirino dei rossoneri, che avrebbero già chiesto informazioni al suo agente. Il difensore classe 99′ del Malmo, si sarebbe fatto notare grazie alle ottime prestazioni offerte nell'ultima stagione; tanto da essere convocato anche in Nazionale dove in una partita di qualificazione mondiale aveva annullato Kylian Mbappè.

Costi e concorrenza

Il calciatore a gennaio era stato ad un passo dall’Atalanta, attratta dalle relazioni estremamente positivi del reparto scouting. Data la riluttanza a muoversi della Dea, nella corsa per il 22enne si è inserito con forza anche il Napoli di De Laurentiis, che ha bisogno di sistemare il reparto della retroguardia.

Proprio gli azzurri sarebbero la squadra più interessata; a prova del fatto ci sarebbero già i 5-6 milioni di euro proposti da Giuntoli al club svedese. Ad oggi, per il Anel Ahmedhodzic, Malmo chiede 8 milioni ma sembra disposto a trattare con il club partenopeo. Se il Milan vuole assicurarsi una giovane pedina di prospettiva dovrà muoversi per tempo e superare le offerte della concorrenza.